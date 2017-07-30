Шотландия забеспокоилась о виски в связи с Brexit

Правительство Шотландии обратилось в Лондон с требованием защитить на законодательном уровне экспорт шотландского виски после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает BBC News.

Министр экономики Шотландии Кит Браун напомнил, что экспорт алкогольного напитка приносит региону 4 миллиарда фунтов стерлингов (5,25 миллиарда долларов) в год.

«Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски, поэтому я потребовал разъяснений от правительства Великобритании, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли в США», — пояснил он.

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Браун также указал на недопустимость рассмотрения британским кабмином «торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов». Отдельно он отметил беспорядок, который, по его словам, лежит в основе позиции королевства по Brexit.

Министр добавил, что Шотландия должна быть уверена в том, что будущие соглашения между Великобританией и ЕС «не будут угрожать источникам существования наших фермеров и производителей».

В августе 2016 года после того, как стали известны итоги голосования по Brexit, продажи шотландского виски выросли на 30-40 процентов. «Это как «черная пятница» для виски»,— рассказал тогда представитель ретейла на The Whisky Exchange Дон Дэвис, отметив, что «был сумасшедший всплеск продаж».

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