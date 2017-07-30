Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины, подделав анкету

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его лишили гражданства Украины на основании поддельной анкеты.

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В своем Facеbook он опубликовал фото документа за своей подписью, чтобы ее можно было сравнить с подписью на анкете, которую выложил депутат Верховной Рады Владимир Ариев. Тот, впрочем, считает, что Саакашвили допустил еще одно нарушение и доверил заполнять анкету своим помощникам.

Ариев - глава делегации Украины в ПАСЕ. Он опубликовал фотографию копии одной из страниц документа, в котором указаны место проживания и телефон заявителя - Михаила Саакашвили. И там стоит его подпись под записью о подтверждении того, что, но не находится под следствием на территории других государств. «Подавая заявление на гражданство, Саакашвили сам подписался под тем, что осознает возможность утраты гражданства из-за предоставления ложных сведений в соответствии с Законом Украины о гражданстве», - цитирует Ариева РБК.

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Саакашвили продублировал ссылку в своем посте и возмущается:

«На основании вот этой бумаги президент лишил меня гражданства… Так вот, я с полной ответственностью утверждаю, что это не моя подпись и не мною заполненная анкета!..

Тут мы имеем дело с уголовным преступлением!» Он потребовал провести графологическую экспертизу.

В качестве примера своей настоящей подписи он привел документ из официального архива Президентской библиотеки Саакашвили в Тбилиси. Кроме того, он указал, что подпись есть на фасаде библиотеки. Это «единственное здание, которое я оставил после себя, и формально связано с моим именем, не магазины, не виллы, а бесплатная библиотека», указал он.

Кроме того, Саакашвили добавил, что с тех пор, как он живет на Украине, он обычно подписывается кириллицей.

Ариев, впрочем, считает, что слова Саакашвили лишь добавляют веса его версии. Он добавил, что анкету заполнял не он сам, а его помощники. А если на документе не его подпись, то это означает, что гражданство Украины экс-президенту Грузии предоставили на основании поддельных документов.

Украинского гражданства экс-губернатор Одесской области был лишен 26 июля.









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