Стрингер Russia Today погиб при ударе ИГИЛ в провинции Хомс

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Корреспондент RT Халид аль-Хатыб погиб при ракетном обстреле боевиками террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Хомс, сообщает телеканал.

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«Телеканал RT сообщает о гибели своего корреспондента, Халида аль-Хатыба, который был убит сегодня, 30 июля, во время информационного освещения операции сирийской армии против боевиков ИГ в районе Эс-Сухна на востоке провинции Хомс», - говорится в сообщении на арабской версии сайта.

Кроме того, при обстреле был ранен оператор RT.

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