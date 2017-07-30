В России пропавшую семь дней назад девочку нашли в лесу

Потерявшаяся в тайге Красноярского края ( Россия) девочка была найдена живой после того, как почти семь дней блуждала по лесу. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

По данным ведомства, 14-летнюю школьницу обнаружили в 16 километрах от поселка Чиндат в Тюхтетском районе. За ребенком послали вертолет, который должен доставить ее в больницу краевого центра. Как уточняет «7 канал Красноярск», подросток очень истощен.

Она потерялась в понедельник, 24 июля.

Вместе с матерью и старшими сестрами она отправилась в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась.

После этого ее мать обратилась в полицию.

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В поисках девочки приняли участие свыше 200 человек. Помимо полицейских к операции присоединились бойцы Росгвардии, спасатели, военные и местные жители.

Также были задействованы беспилотники и вертолеты.

В июне в лесу близ Иркутска нашли пенсионерку, которая пропала более недели назад. Женщина отправилась собирать черемшу и не вернулась. Она была обнаружена в истощенном состоянии и отправлена в больницу.

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