В России пропавшую семь дней назад девочку нашли в лесу

Потерявшаяся в тайге Красноярского края ( Россия) девочка была найдена живой после того, как почти семь дней блуждала по лесу. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, 14-летнюю школьницу обнаружили в 16 километрах от поселка Чиндат в Тюхтетском районе. За ребенком послали вертолет, который должен доставить ее в больницу краевого центра. Как уточняет «7 канал Красноярск», подросток очень истощен.
Она потерялась в понедельник, 24 июля.
Вместе с матерью и старшими сестрами она отправилась в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась.
После этого ее мать обратилась в полицию.
В поисках девочки приняли участие свыше 200 человек. Помимо полицейских к операции присоединились бойцы Росгвардии, спасатели, военные и местные жители.
Также были задействованы беспилотники и вертолеты.
В июне в лесу близ Иркутска нашли пенсионерку, которая пропала более недели назад. Женщина отправилась собирать черемшу и не вернулась. Она была обнаружена в истощенном состоянии и отправлена в больницу.Еще по этой теме