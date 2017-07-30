Америка успешно испытала противоракету THAAD

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Соединенные Штаты испытали на Аляске системы противоракетной обороны THAAD, передает NBC News.

Самолет американских ВВС произвел пуск баллистической ракеты, которую успешно перехватила система ПРО, сообщает Агентство по противоракетной обороне США.

По словам главы ведомства Сэма Гривса,

это испытание поможет США «оставаться на шаг впереди растущей угрозы».

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THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Головной подрядчик - Lockheed Martin Missiles and Space.

В комплексе THAAD применена так называемая концепция «кинетического перехвата» - для поражения цели используется только кинетическая энергия аппаратного блока, выделенной боевой части (БЧ) нет.

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