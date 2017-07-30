Супруга вице-президента США посетит в Таллинне психиатрическую клинику

Вице-президент США Майком Пенсом с супругой Карен Пенс
 

Вице-президент США Майком Пенсом с супругой Карен Пенс. Фото: REUTERS/Scanpix

Находящаяся в Эстонии вместе с вице-президентом США Майком Пенсом его супруга Карен Пенс в понедельник встретится с эстонскими арттерапевтами и будет наблюдать за сеансом терапии в психиатрической клинике Северо-эстонской региональной больницы (PERH).

«На встрече арттерапевты расскажут о своем опыте работы с различными целевыми группами, в том числе и со страдающими психозом взрослыми пациентами, с перенесшими травмы детьми, с людьми с суицидальным поведением, с испытывающими хронические боли пациентами, с пациентами с диагнозом фибромиальгия и др.

Арттерапевты в Эстонии работают главным образом в сфере психотерапевтического лечения, некоторые работают и в учреждениях образования. Получить эту специальность можно в Таллиннском университете»,- сказала доктор психологии Эха Рюйтель, возглавляющая отделение арттерапии в Таллиннском университете.

Реклама

Особое внимание Карен Пенс привлекает роль арттерапии в развитии душевного здоровья.

Вторая леди США поднимает вопрос об арттерапии как в США, так и в различных странах мира, находясь там во время визитов. Карен Пенс ранее работала художником и преподавателем, сообщил Таллиннский университет.

Еще по этой теме
Вице-президент США встретится в Таллинне с президентами Балтийских стран

Вице-президент США встретится в Таллинне с президентами Балтийских стран


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 34700 EUR
Земля
Земля, Sigulda, 24400 EUR

reklama.vesti.lv

Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака Wo&Men

Лучше их не злить! Пять самых подлых девушек по знаку Зодиака

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале Showbiz

Звездные гости «Рандеву» о Лайме, о фестивале и Юрмале

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов Showbiz

32-летняя жена Цекало поражает стройностью после третьих родов

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии Hi-Tech

Один из самых популярных телефонов сделан в Латвии

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Визит

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
http://alkoutlet.lv

Темы

 