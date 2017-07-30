Супруга вице-президента США посетит в Таллинне психиатрическую клинику

Находящаяся в Эстонии вместе с вице-президентом США Майком Пенсом его супруга Карен Пенс в понедельник встретится с эстонскими арттерапевтами и будет наблюдать за сеансом терапии в психиатрической клинике Северо-эстонской региональной больницы (PERH).

«На встрече арттерапевты расскажут о своем опыте работы с различными целевыми группами, в том числе и со страдающими психозом взрослыми пациентами, с перенесшими травмы детьми, с людьми с суицидальным поведением, с испытывающими хронические боли пациентами, с пациентами с диагнозом фибромиальгия и др.

Арттерапевты в Эстонии работают главным образом в сфере психотерапевтического лечения, некоторые работают и в учреждениях образования. Получить эту специальность можно в Таллиннском университете»,- сказала доктор психологии Эха Рюйтель, возглавляющая отделение арттерапии в Таллиннском университете.

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Особое внимание Карен Пенс привлекает роль арттерапии в развитии душевного здоровья.

Вторая леди США поднимает вопрос об арттерапии как в США, так и в различных странах мира, находясь там во время визитов. Карен Пенс ранее работала художником и преподавателем, сообщил Таллиннский университет.

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