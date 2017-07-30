На популярном курорте в Турции произошла стрельба; есть жертвы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

На территории отеля недалеко от курорта Бодрум на юго-западе Турции минувшей ночью неизвестный открыл огонь по отдыхающим и персоналу гостиницы. Об этом сообщает издание Hurriyet.

Неизвестный злоумышленник атаковал находящийся на пляже клуб. В результате стрельбы погиб один мужчина, еще четыре человека получили ранения.

На момент нападения в клубе находилось до 400 человек. Раненых госпитализировали.

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Жертвами стрельбы в турецком Бодруме стали родственники владельца отеля и два клиента. Один из раненых, 18-летний посыльный, впоследствии скончался в больнице.

Очевидец рассказал, что сначала нападавший пришел в Çilek Beach Club и спросил, где находится Sess Beach Club. Потом он начал беспорядочную стрельбу.

По данным издания, стрелок скрылся на автомобиле. Расследование обстоятельств нападения продолжается.

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