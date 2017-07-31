Илюстративное фото
 

Илюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий плату за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В этих четырех регионах будет проводиться эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Собранные за счет нового «налога на отдых» деньги должны пойти на восстановление и развитие курортов, формирование единого туристического пространства, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Сроки эксперимента определены до 31 декабря 2022 года, взимать курортный сбор начнут не ранее 1 мая 2018 года.

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Размер курортного сбора не может превышать 100 рублей, в 2018 году он ограничен 50 рублями в день с каждого отдыхающего.

Закон предусматривает возможность дифференцировать сбор, в том числе снизить до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания отдыхающих, значения курорта, местонахождения муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Устанавливать конкретные ставки будут региональные власти.

Платить сбор будут достигшие совершеннолетия физические лица, проживающие в объектах размещения более 24 часов. Взимать сбор будут не позднее момента выезда из объекта размещения, его сумма не включается в стоимость проживания.

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