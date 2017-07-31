Китай на параде показал новое вооружение

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая, передает Синьхуа.

Парад состоялся на полигоне Чжужихэ впервые после образования Китайской народной республики в 1949 году. Его принял глава КНР Си Цзиньпин.

Издание Sina отмечает, что на параде была представлена новая межконтинентальная баллистическая ракета DF-31AG. Дальность ее полета составляет более десяти тысяч километров.

Реклама

Всего в параде приняли участие 12 тысяч военнослужащих, 129 военных самолетов и вертолетов, 571 единиц техники.

40 процентов техники было представлено впервые, как было отмечено в репортаже Центрального телевидения Китая.

По сообщениям CNN, внимание военные экспертов привлек новейший китайский истребитель J-20, который рассматривается в качестве конкурента американским F-22 и F-35. Также на параде показали стратегические ракеты DF-26, способных нести обычные и ядерные боеголовки.

Еще по этой теме
СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию

СМИ: Китай «запускает» новую углеводородную революцию


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Amazon наймет 50 тысяч сотрудников - роботы не справляются Hi-Tech

Amazon наймет 50 тысяч сотрудников - роботы не справляются

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал Showbiz

ФОТО: Тимати станцевал лезгинку в «Дзинтари» и поднял весь зал

Откровенное селфи внучатого племянника королевы произвело фурор Wo&Men

Откровенное селфи внучатого племянника королевы произвело фурор

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы Showbiz

Максим Фадеев посмеялся над лишним весом известной певицы

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю Hi-Tech

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Оружие

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 