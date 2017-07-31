Активы Гульнары Каримовой на 840 млн арестовали в Швейцарии

Генпрокуратура Швейцарии арестовала активы Гульнары Каримовой, дочери первого президента Узбекистана, на сумму почти 840 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генпрокурора.

«На настоящий момент Генеральной прокуратурой секвестированы активы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (около 838 миллионов долларов США по текущему курсу).

С начала открытия уголовного дела в Швейцарии Генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами,

в том числе Швецией, Нидерландами и США», — прокомментировали агентству в ведомстве.

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Отмечается также, что Генпрокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи. В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело по подозрению в отмывании денег в результате коррупционных нарушений было открыто в Швейцарии в июле 2012 года в отношении шести человек, в том числе Каримовой.

Ранее в пятницу на родине Каримовой было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса,

ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Генеральная прокуратура Узбекистана.

Дочь первого президента Узбекистана обвинили в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли и оказания услуг, подделке документов, легализации доходов, полученных от преступной деятельности.

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