В Нью-Йорке вылет самолета задержали из-за невероятной причины

Вылет самолета компании Delta Air Lines задержался на два часа, поскольку пилот и один из стюардов затеяли драку. После того, как буянов успокоили, оба были удалены с борта.

Самолет, летевший из Нью-Йорка в Портланд не смог подняться в воздух, поскольку 54-летний пилот и 26-летний стюард крепко повздорили. Стороны конфликта обменялись оскорблениями, а пилот назвал своего коллегу «мешком дерьма», сообщила Independent.

По словам очевидца, поведение пилота и его выражения были расистскими, бездумными и непрофессиональными. В итоге в конфликт пришлось вмешаться представителям власти, которые выслушали обе стороны. Как пилот, так и стюард утверждают, что обидчик хватал его руками.

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Было решено не арестовывать дебоширов, но обоих вывели из самолета и заменили их другими работниками.

На разрешение конфликта ушло два часа, поэтому пассажиры здорово опоздали к месту назначения.

Delta Air Lines принесла пассажирам извинения и сообщила, что инцидент расследуется. Полет выполняло дочернее предприятие Delta Endeavour Air которое тоже извинилось перед людьми.

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