В Нью-Йорке вылет самолета задержали из-за невероятной причины

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Вылет самолета компании Delta Air Lines задержался на два часа, поскольку пилот и один из стюардов затеяли драку. После того, как буянов успокоили, оба были удалены с борта.

Самолет, летевший из Нью-Йорка в Портланд не смог подняться в воздух, поскольку 54-летний пилот и 26-летний стюард крепко повздорили. Стороны конфликта обменялись оскорблениями, а пилот назвал своего коллегу «мешком дерьма», сообщила Independent.

По словам очевидца, поведение пилота и его выражения были расистскими, бездумными и непрофессиональными. В итоге в конфликт пришлось вмешаться представителям власти, которые выслушали обе стороны. Как пилот, так и стюард утверждают, что обидчик хватал его руками.

Реклама

Было решено не арестовывать дебоширов, но обоих вывели из самолета и заменили их другими работниками.

На разрешение конфликта ушло два часа, поэтому пассажиры здорово опоздали к месту назначения.

Delta Air Lines принесла пассажирам извинения и сообщила, что инцидент расследуется. Полет выполняло дочернее предприятие Delta Endeavour Air которое тоже извинилось перед людьми.

Еще по этой теме
В Польше разбился латвийский самолет; двое погибли

В Польше разбился латвийский самолет; двое погибли

Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную баню в самолете

Пассажирам рейса Анталья — Москва устроили 45-градусную баню в самолете


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 239000 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 140000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака Showbiz

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать Wo&Men

Купальник - сойти с ума! Соблазнительной модели нечего скрывать

Больная раком Лама Сафонова была госпитализирована Showbiz

Больная раком Лама Сафонова была госпитализирована

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю Hi-Tech

Ученые: Со 2 августа человечество начнет разрушать Землю

Держим кулаки! Наша модель - участница престижнейшего конкурса Wo&Men

Держим кулаки! Наша модель - участница престижнейшего конкурса

За рубежом

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 