Politico сообщил о разработке администрацией Трампа санкций против Китая

Советники президента США Дональда Трампа разрабатывают ограничительные меры в отношении Китая. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По его данным, окончательный вариант проекта санкций против Пекина можно ожидать уже на этой неделе. В частности, меры могут коснуться сферы торговли. Отмечается, что сам хозяин Белого дома склоняется в пользу введения квот или тарифов на импорт стали из КНР. При этом, как сообщает Politico, санкции только этим аспектом не ограничатся.