СМИ: В России к Чемпионату мира по футболу откроют вытрезвители

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В Москве и еще десяти городах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, откроют вытрезвители. Об этом в интервью изданию m24.ru рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

«В преддверии чемпионата в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения (вытрезвители – прим. ред.) в обязательном порядке.

Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением», – сказал Брюн.

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Он уточнил, что

к идее возвращения вытрезвителей было решено вернуться, так как «есть хороший опыт в других регионах страны».

Главный нарколог России отметил, что пока не решено, сделают ли вытрезвители платными и какое ведомство будет их курировать. В любом случае врачи там будут присутствовать.

«Понятно, что для медиков это непрофильное занятие, возникает юридический вопрос: на основании чего человека удерживают в течение определенного времени? Поэтому, скорее всего, это не будет в рамках здравоохранения. Сейчас прорабатывается юридическая основа этого проекта», – сказал Брюн, напомнив, что в Советском Союзе вытрезвители входили в систему МВД.

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