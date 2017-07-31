Высылку дипломатов США сочли самой массовой в истории

Посольство США в Москве
 

Посольство США в Москве. Фото: REUTERS/Scanpix

Высылка из России 775 американских дипломатов в рамках ответа Кремля на еще не вступившие в силу новые антироссийские санкции США может стать самой массовой в истории, подобных акций не было и в холодную войну, заявляют эксперты, опрошенные газетой «Ведомости».

Последствиями столь массовой высылки могут стать значительные материальные расходы и осложнение работы американских дипломатов по всем направлениям связей с Россией.

Кроме того, сокращение персонала затруднит работу американских представительств, отчего, в свою очередь, пострадают и россияне: замедлится выдача американских виз, отмечает издание.

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«Россиянам придется ждать получения визы в США неделями, если не месяцами», - написал в Twitter бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

При этом собеседник «Ведомостей» в туристической отрасли полагает, что на туристах нынешний кризис вряд ли скажется. По его словам, санкции нацелены на дипломатов или бизнесменов, но процесс получения виз на медицинские, туристические и учебные поездки может стать даже проще.

Вместе с тем демарш Москвы может негативно отказаться на российских сотрудниках американских посольств. Американский дипкорпус сократится более чем вдвое. При этом

американцы будут самостоятельно решать, кто уедет, а кто останется в России.

Не исключено, что под сокращение попадут россияне, которые работают в американском посольстве и консульствах, считает BFM.ru. По данным Госдепартамента США за 2013 год, из 1279 сотрудников американских дипмиссий в РФ 934 были россиянами.

Крах надежд

«Ведомости» напоминают, что до сих пор самой массовой высылкой дипломатических работников в отношениях СССР/России и США оставалась история, произошедшая в 1986 году. Тогда США покинули 80 сотрудников советских представительств, а СССР выслал 30 американцев, заподозренных в шпионаже.

Нынешняя высылка означает, что надежд на улучшение отношений с администрацией президента Дональда Трампа у Москвы больше нет. Стороны вступают в полноценную санкционно-дипломатическую войну.

Уровень этой войны может быть потенциально очень масштабный, но из-за несоответствия экономических потенциалов грозит обернуться для России большими потерями, чем для США.

Решение Москвы о высылке американских дипломатов стало ответом на санкционные меры, введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года, а также на одобренный конгрессом законопроект о новых ограничениях в отношении России. Этот документ сейчас ожидает подписания президента Дональда Трампа.

Президент России Владимир Путин накануне уточнил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. После этого в России их должно остаться не более 455 - в точном соответствии с количеством персонала российских дипмиссий в США.

Кроме того, с 1 августа Россия также приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице на юге Москвы и дачи в столичном Серебряном Бору.

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