В Кабуле произошел взрыв у посольства Ирака

 

Фото: AP/Scanpix

Боевики ИГИЛ организовали взрыв у посольства Ирака в столице Афганистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее в СМИ распространилась информация о подрыве террориста-смертника в Кабуле. По данным агентства France-Presse, в районе происшествия проводится эвакуация, несколько человек «пытаются проникнуть в здание».

Как отмечает агентство Associated Press,

у посольства взорвался заминированный автомобиль, затем вооруженные лица попытались проникнуть в здание.

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Телеканал Press TV сообщает об одном раненном журналисте.

«Корреспондент иранского государственного телевидения ранен во время освещения атаки на посольство Ирака в Кабуле», - говорится в сообщении.

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