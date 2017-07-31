В Турции более 1000 человек арестованы за причастность к путчу

В Турции массовые аресты, задержали тысячу человек
 

В Турции массовые аресты, задержали тысячу человек. Фото: REUTERS/Scanpix

В Турции были задержаны 1098 человек. Им инкриминируют связи с террористическими организациями и причастность к попытке госпереворота, сообщает DW.

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831 человек, по утверждению турецких властей, поддерживает движение радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в терроризме и организации попытки путча.

Также 213 задержанных обвиняются в поддержке запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), еще 54 - в контактах с террористической группировкой «Исламское государство» или «левыми террористическими группами», говорится в заявлении турецкого министерства внутренних дел.

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По обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена за последний год в Турции были арестованы 50 тысяч человек.

Массовые аресты сопровождались увольнениями со службы сотен тысяч госслужащих, сотрудников полиции, органов юстиции и военных. Всего от своих постов были освобождены 150 тысяч человек.

В числе тех, кого турецкие власти арестовали по обвинению в поддержке терроризма, - двое граждан Германии: корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел и немецкий правозащитник Петер Штойдтнер. Их задержание и арест вызвали резкую критику правительства ФРГ и существенно обострило отношения Берлина и Анкары.

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