Великобритания прекратит свободно пускать европейцев с марта 2019 года

Граждане Евросоюза лишатся свободного въезда в Великобританию с марта 2019 года. Об этом заявил официальный представитель канцелярии премьер-министра Терезы Мэй, передает Reuters, в понедельник, 31 июля.

При этом он отказался подробнее пояснить, как именно изменится миграционная политика Соединенного Королевства после выхода страны из объединенной Европы.

«Свободное перемещение [для европейцев] закончится в марте 2019 года.

Другие детали миграционной политики после Brexit будут озвучены позже,

и сейчас было бы неправильно строить догадки о том, какими они могли бы быть, или предполагать, что свободное перемещение сохранится в том виде, как сейчас», — сказал он.

Реклама

Решение о выходе Британии из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших. 28 марта 2017 года премьер Тереза Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях займут два года.

Некоторые политики Евросоюза считают, что Лондон должен заплатить ЕС компенсацию за отказ от общего рынка.

Называется сумма в 100 миллиардов евро. Но в Великобритании заявляют, что платить не собираются, и если переговоры об условиях выхода зайдут в тупик, то Лондон готов осуществить Brexit без переговоров с Брюсселем.

Brexit уже серьезно сказывается на экономике Соединенного Королевства. Крупнейшая в Германии финансовая организация Deutsche Bank не исключает, что может перевести примерно 350 миллиардов долларов со счетов в Великобритании в немецкий Франкфурт-на-Майне из-за Brexit.

А британский лоукостер EasyJet, чтобы сохранить право свободно летать по странам ЕС, половину своих самолетов переведет в новую авиакомпанию, которую зарегистрировал в Австрии.

Еще по этой теме