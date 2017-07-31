В Нидерландах воры вытащили технику Apple из грузовика прямо на ходу

Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple на 500 тысяч евро из движущегося грузовика, сообщает Associated Press.

Согласно информации полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.

На автомобиле они приблизились к за грузовику, перевозящим смартфоны. Один из налетчиков на ходу перебрался на кузов фуры, откуда передавал товар своим сообщникам.

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Вскоре мужчины были арестованы в Нидерландах. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.