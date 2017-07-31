В Нидерландах воры вытащили технику Apple из грузовика прямо на ходу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Нидерландов арестовала пятерых граждан Румынии, укравших смартфоны Apple на 500 тысяч евро из движущегося грузовика, сообщает Associated Press.

Согласно информации полиции, в краже участвовали пять мужчин в возрасте от 33 до 43 лет.

На автомобиле они приблизились к за грузовику, перевозящим смартфоны. Один из налетчиков на ходу перебрался на кузов фуры, откуда передавал товар своим сообщникам.

Реклама

Вскоре мужчины были арестованы в Нидерландах. Полиция обнаружила украденный товар, а также автомобиль, который, вероятно, использовался при совершении преступления.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR

reklama.vesti.lv

На концерте Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится Showbiz

На концерте Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится

Срок выхода нового iPhone под угрозой Hi-Tech

Срок выхода нового iPhone под угрозой

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети Wo&Men

Задорная южнокорейская пенсионерка прославилась в Сети

Где в Латвии следить за звездами? Hi-Tech

Где в Латвии следить за звездами?

Смотрите: вот с кем отдыхает Ольга Бузова. Он из Comedy Club Showbiz

Смотрите: вот с кем отдыхает Ольга Бузова. Он из Comedy Club

Нидерланды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
SALES REPRESENTATIVE
SALES REPRESENTATIVE
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 