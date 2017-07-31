Польша продолжает вырубку Беловежской пущи, несмотря на запрет ЕС

Работы по вырубке деревьев в Беловежской пуще не прекратятся вопреки предварительному решению Суда Евросоюза. Об этом заявил министр окружающей среды Польши Ян Шишко, передает Радио Польша.

Польский чиновник утверждает, что все работы ведутся в соответствии с законодательством ЕС.

«Проблема заключается в том, что мы не можем прийти к согласию на уровне основополагающих вопросов. Польша предпринимает действия по защите среды обитания и отдельных видов в районе Беловежской пущи согласно европейскому законодательству», – сказал министр.

Реклама

Окончательное решение о приостановлении вырубки деревьев в Беловежской пущи судьи ЕС примут после того, как ознакомятся с аргументами польской стороны. На это у Министерства охраны окружающей среды есть время до 4 августа.

В свою очередь польские власти утверждают, что вырубка деревьев необходима в связи с масштабным нашествием жуков-короедов.

Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешние власти Польши считают, что этот статус был присвоен пуще незаконно.

Еще по этой теме