Сотрудник аэропорта Ниццы ударил державшего ребенка туриста

Аэропорт Лос-Анджелеса
 

Аэропорт Лос-Анджелеса. Фото: AP/Scanpix

Сотрудник французского аэропорта Ницца Лазурный Берег ударил пассажира, который держал на руках маленького ребенка. Видео случившегося опубликовала британская газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 29 июля. Пассажир британской авиакомпании EasyJet, чей рейс из Ниццы в Лондон задержали почти на 14 часов, обратился за помощью к работнику воздушной гавани.

В ходе завязавшейся между ними перепалки турист толкнул оппонента, а тот в ответ ударил путешественника кулаком в лицо. Мужчин разняли свидетели произошедшего, они же вызвали полицию.

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В настоящее время турист уже вернулся в Великобританию. Ведется расследование инцидента. Как заявил знакомый с ситуацией источник, полиция считает зачинщиком драки британца. Однако следствие по делу еще не закончено.

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