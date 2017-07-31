Сотрудник аэропорта Ниццы ударил державшего ребенка туриста

Сотрудник французского аэропорта Ницца Лазурный Берег ударил пассажира, который держал на руках маленького ребенка. Видео случившегося опубликовала британская газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 29 июля. Пассажир британской авиакомпании EasyJet, чей рейс из Ниццы в Лондон задержали почти на 14 часов, обратился за помощью к работнику воздушной гавани.

В ходе завязавшейся между ними перепалки турист толкнул оппонента, а тот в ответ ударил путешественника кулаком в лицо. Мужчин разняли свидетели произошедшего, они же вызвали полицию.

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В настоящее время турист уже вернулся в Великобританию. Ведется расследование инцидента. Как заявил знакомый с ситуацией источник, полиция считает зачинщиком драки британца. Однако следствие по делу еще не закончено.

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