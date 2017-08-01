В Швейцарии открыли самый длинный в мире подвесной мост

Швейцария
 

Швейцария. Фото: AP/Scanpix

Ни в коем случае не смотрите вниз. В субботу в Швейцарии открылся самый длинный (как утверждается) подвесной мост в мире.

Мост получил название Europabruecke, что значит «Европейский мост». Он соединяет горные деревни Церматт и Грэхен, передает «Моя Планета» со ссылкой на Daily Mail.

Длина моста составляет порядка 494 м. Высота — около 85 м. При этом мост очень узкий — всего около 60 см в ширину. Так что по нему можно идти только друг за другом.

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Мост был официально открыт в субботу, когда по нему прошли первые смелые ходоки.

Мост держится на канатах общим весом около 8 т и оснащен системой против раскачивания.

Новое сооружение открыто взамен заменяет старый мост на тропе Europaweg, который был поврежден падающими камнями.

Отметим, что это не самый высокий подвесной мост. В австрийском Ротте такая же конструкция поднята на высоту 110 м, а ее длина составляет 405 м.


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