США ввели санкции против президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: REUTERS/Scanpix

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за действия по подрыву демократии в стране. Об этом сообщает министерство финансов США.

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с ним какие-либо дела.

В своем заявлении минфин США назвал Мадуро «диктатором, который игнорирует волю своего народа».

Реклама

Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию. США выступили против проведения этих выборов и грозили новыми санкциями, если они все же состоятся.

Учредительное собрание – новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе США ввели санкции против 13 действующих и бывших высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

В свою очередь Николас Мадуро советовал США «не совать свой нос в дела Венесуэлы».

Еще по этой теме
Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ

Трамп вскоре подпишет закон о санкциях против РФ


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Viesītes pag., 99900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые связали длительный сон с кошмарами Hi-Tech

Ученые связали длительный сон с кошмарами

На концерте Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится Showbiz

На концерте Кауперс сделал для жены то, на что не каждый решится

Где в Латвии следить за звездами? Hi-Tech

Где в Латвии следить за звездами?

Фурор или провал? Пугачева сразила кукольным нарядом с декольте Wo&Men

Фурор или провал? Пугачева сразила кукольным нарядом с декольте

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака Showbiz

ФОТО: Сергей Жуков и Регина Бурд обвенчались после 10 лет брака

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
IEPIRKUMU VADĪTĀJS
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDNIEKU/-C ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 