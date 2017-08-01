США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за действия по подрыву демократии в стране. Об этом сообщает министерство финансов США.

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с ним какие-либо дела.

В своем заявлении минфин США назвал Мадуро «диктатором, который игнорирует волю своего народа».

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Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию. США выступили против проведения этих выборов и грозили новыми санкциями, если они все же состоятся.

Учредительное собрание – новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе США ввели санкции против 13 действующих и бывших высокопоставленных чиновников Венесуэлы.

В свою очередь Николас Мадуро советовал США «не совать свой нос в дела Венесуэлы».

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