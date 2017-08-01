ФРГ вывела все свои самолеты с авиабазы в Турции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Германия завершила переброску из Турции всех самолетов-разведчиков Tornado, принимающих участие в антитеррористической коалиции, передает N-TV.

Отмечается, что Бундесвер завершил свою миссию по проведению воздушной разведки против ИГ с турецкой военной авиабазы Инджирлик и все самолеты Tornado вернулись назад в Германию.

Ранее сообщалось, что Германия начала выводить свои войска с турецкой авиабазы Инджирлик, где они поддерживали международные операции против ИГ.

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Напомним, конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить Инджирлик. На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.


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