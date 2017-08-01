WSJ: Пентагон и Госдеп разработали план поставки Украине летального оружия

 

Фото: Минобороны Украины

Пентагон и Госдепартамент США уже разработали план по поставке Украине летального оружия и добиваются одобрения Белого дома. Речь идет об отправке Киеву противотанковых ракет и других видов вооружений.

Об этом The Wall Street Journal рассказали несколько американских чиновников. По словам источников, в Пентагоне и Госдепе данное вооружение характеризуют как оборонительное, предназначенное для сдерживания агрессивных действий Москвы.

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Как рассказали собеседники газеты, информацию о наличии плана отправки оружия подтвердил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Официальный представитель военного ведомства Мишель Балтанса отметила, что США «не исключают вариант» поставок Украине «летального вооружения».

Сам план поставок в Белом доме еще не обсуждался. Представитель американской администрации сообщил WSJ, что президент США Дональд Трамп еще не проинформирован о намерении ведомств.

На минувшей неделе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал прозвучавшее ранее заявление Пентагона о возможной поставке Киеву летальных вооружений. По мнению дипломата, снабжение украинских правительственных сил оружием не станет провокацией для Москвы и лишь поможет изменить ее подход к конфликту в Донбассе.

В Пентагоне двумя неделями ранее сообщили, что решение о поставках летальных вооружений на Украину будет принято в течение нескольких месяцев. В ведомстве пояснили, что решается вопрос об объемах поставок и типе оружия.

Тогда зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва рассказал, что его ведомство и европейское командование Вооруженных сил США выступают за передачу Украине противотанковых вооружений. «То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительные средства», - пояснил военный.

Ранее США поставляли Украине только нелетальное оружие и снаряжение.


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