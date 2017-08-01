В ДНР хотят ввести смертную казнь за коррупцию

Такое предложение высказал глава ДНР Захарченко.

В ДНР могут ввести смертную казнь в качестве наказания за коррупцию. Об этом глава сепаратистов Александр Захарченко заявил во время съемок авторской программы Захара Прилепина и Александра Казакова «Донецкий фронт».

Стоит отметить, что пока неизвестно, какой способ приведения смертного приговора за коррупцию рассматривается у сепаратистов.

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Ранее Захарченко предлагал создать новое государство - Малороссия. Но потом заявил, что окончательное решение по поводу учреждения «государства Малоросcия» еще не принято.

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