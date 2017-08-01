Трамп подписал закон о расширении санкций против России

 

Фото: EPA/ScanPix

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект, предполагающий введение санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, а также ограничивающий его право на отмену ограничений без одобрения конгресса. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

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Высокопоставленный чиновник дал понять, что недавнее решение МИД РФ о высылке американских дипломатов сделало возможную отмену санкций в отношении России еще менее вероятной. «Президент Трамп подписал документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», - сказал Пенс 1 августа в Тбилиси (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее документ был одобрен сенатом и палатой представителей. За несколько дней до появления под законопроектом подписи Трампа глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон пояснил пояснили, что почти единогласное голосование в конгрессе по новым санкциям против РФ «выражает сильное желание американцев увидеть шаги России по улучшению отношений с США».

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В посольстве России США заявление госсекретаря встретили с недоумением.

Там отметили, что «методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений».

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