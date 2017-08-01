В России медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы

У Николаевска-на-Амуре из грузовика высыпалось на дорогу около тонны рыбы - все съели прибежавшие на запах медведи.

«Грузовик вез из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме часть груза высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», - рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.

тем временем с социальных сетях появились фотографии этого инцидента.

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Вчера от николаевска на амуре 30км, не закрыли двери на фуре, 7 из 10 тон в фонд голодающих медвежат! A post shared by ДВ-ШОК (@dv_shock) on Jul 31, 2017 at 1:52pm PDT

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