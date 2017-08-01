В России медведи съели высыпавшуюся из грузовика тонну рыбы

У Николаевска-на-Амуре из грузовика высыпалось на дорогу около тонны рыбы - все съели прибежавшие на запах медведи.
«Грузовик вез из рыболовецкого колхоза рыбу и на подъеме часть груза высыпалось на дорогу. Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и все съели», - рассказал агентству начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям районной администрации Александр Шалыгин.
тем временем с социальных сетях появились фотографии этого инцидента.
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