Пожары в Канаде: более 20 000 человек третью неделю не могут вернуться домой

 

Фото: EPA/ScanPix

Огонь продолжает уничтожать леса, но уже представляет меньшую опасность для населенных пунктов, что позволило многим эвакуированным вернуться домой. Так, сейчас число вынужденных переселенцев составляет 20.300 человек, хотя еще в прошлую пятницу достигало 45 тыс.

Масштабные лесные пожары бушуют в Канаде уже с начала июля. Спасатели отмечают, что в настоящее время по всей провинции продолжают бушевать 154 лесных пожара. Несмотря на прогнозы метеорологов, которые не обещают ливней минимум до конца недели, площадь горения может продолжать расти.

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