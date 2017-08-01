В Армении расстреляли похоронную процессию: четверо убиты

 

Фото: скриншот видео

В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнской области (на западе страны). В результате четыре человека были убиты и шестеро ранены. Об этом сообщают Новости Армении. Все погибшие - мужчины.

Отмечается, что нападающий, вооруженный карабином Сайга, открыл стрельбу в зале проведения траурных церемоний на территории кладбища, после чего скрылся. По предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве. Правоохранительные органы пытаются установить личность подозреваемого.

Село Шамирам населено езидами - курдской этноконфессиональной группой.

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