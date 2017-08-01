В Армении расстреляли похоронную процессию: четверо убиты

В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнской области (на западе страны). В результате четыре человека были убиты и шестеро ранены. Об этом сообщают Новости Армении. Все погибшие - мужчины.
Отмечается, что нападающий, вооруженный карабином Сайга, открыл стрельбу в зале проведения траурных церемоний на территории кладбища, после чего скрылся. По предварительным данным, преступление было совершено на бытовой почве. Правоохранительные органы пытаются установить личность подозреваемого.
Село Шамирам населено езидами - курдской этноконфессиональной группой.