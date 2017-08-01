В Армении расстреляли похоронную процессию: четверо убиты

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В Армении неизвестный расстрелял участников траурной церемонии в селе Шамирам Арагацотнской области (на западе страны). В результате четыре человека были убиты и шестеро ранены. Об этом сообщают Новости Армении. Все погибшие - мужчины.