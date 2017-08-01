В Киеве голого мужчину в мусорном баке приняли за бомбу

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В Киеве ночью полицейские обнаружили обнаженного мужчину в мусорнике возле заправки. Перед этим сотрудники АЗС вызвали правоохранителей, поскольку им показалось, что в баке находится бомба. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел возле заправки в Оболонском районе города, в районе Пущи-Водицы (улица Городская). Сработала сигнализация от управления полиции охраны. Через минуты группа задержания на месте.

Когда правоохранители открыли контейнер, оттуда появился полностью обнаженный мужчина. По его словам, он из села Горенка, расположенного неподалеку и несколько часов назад на него напали трое и отобрали абсолютно все.

Реклама

Полицейские отметили неадекватное поведение мужчины, которое не соответствует действительности.

При этом запаха алкоголя от него не исходило.

Не на камеру мужчина заявил: «Каждый кайфует как может. Вот для меня грибы» самоучитель «- вот это кайф». Его передали в руки врачей.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Земля
Земля, Ādaži, 698978 EUR
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR

reklama.vesti.lv

Где в Латвии следить за звездами? Hi-Tech

Где в Латвии следить за звездами?

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса Wo&Men

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике Showbiz

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей Wo&Men

Спиннеры-убийцы: модная игрушка может быть опасна для детей

«Не в маму»: подписчики впервые рассмотрели лицо сына Собчак Wo&Men

«Не в маму»: подписчики впервые рассмотрели лицо сына Собчак

За рубежом

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
REĢISTRĀCIJAS LIETU ASISTENTU/ ...
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
PĀRDOŠANAS PĀRSTĀVIS/-E
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
RAŽOŠANAS VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 