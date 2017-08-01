Отобранную у американских дипломатов дачу в Серебряном Бору заперли на замок

В Москве с территории дачи посольства США в Серебряном Бору во вторник, 1 августа, около 11:30 уехал последний автомобиль, и дверь ее была закрыта снаружи на замок, сообщает ТАСС.

С московской дачи перед этим уехали несколько грузовых автомобилей с мебелью и вынесенными из помещений коробками, после чего ворота закрыли на ключ снаружи. Это означает, что на территории не осталось представителей дипкорпуса и сотрудников технического персонала американского посольства

РИА «Новости» уточняет, что мебель вывозилась также на внедорожнике и микроавтобусе. При этом представителей российской стороны у дачи не было.

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Дополнительных мер ограничения доступа на территорию пока не принято. Журналисты, дежурившие у дачи, уже начинают расходиться.

Доступ к даче для представителей американского посольства, по данным агентства, был прекращен в 12:00 мск.

Между тем в американском посольстве накануне вечером заявили, что доступ к даче им закрыли досрочно, еще 30 июля.

Глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон сказала, что американские дипломаты уже два дня не имеют доступа к даче, в связи с чем посольство США в России обратилось к российским властям за разъяснениями.

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«Нам не дали доступ к объекту (в Серебряном Бору) ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра», - сказала Олсон.

В Кремле заверили, что инцидент не имел политической подоплеки: дело в грузовиках

По данным Reuters, группе машин с дипломатическими номерами, в том числе грузовику, в понедельник запретили проехать на территорию дачи.

В МИДе это обвинение назвали «провокацией» и заявили, что представители США не получили необходимые для проезда в охраняемую природную зону пропуска.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на эти обвинения, что инцидент не имеет политического подтекста. По его словам, «есть определенные правила, действительно, въезда крупногабаритного транспорта в Серебряный Бор», и если взять «какую-нибудь «Газель» и попробовать въехать в Серебряный Бор», «вас туда не пустят».

Россия приостановила с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору в ответ на санкционные меры,

введенные предыдущей администрацией США в конце 2016 года на фоне принятия американским сенатом законопроекта о новых санкциях против РФ. Проект ждет подписи президента США Дональда Трампа.

В минувшие выходные президент России Владимир Путин объявил, что Россию покинут 755 американских дипломатов. К 1 сентября 2017 года, согласно его распоряжению, штат всех дипломатических представительств США в России должен быть сокращен до 455 сотрудников.

Эти меры тут же сказались на росте числа отказов россиянам в выдаче американских виз.

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