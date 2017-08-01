На репетиции парада в честь Дня ВМФ Шойгу спутали с Путиным

 

Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

На YouTube появилось видео, на котором адмирал, стоя на вытяжку перед Сергеем Шойгу, называет министра обороны «товарищ верховный главнокомандующий».

На портале YouTube появился видеоролик, на котором видно, как во время торжественного мероприятия министра обороны России Сергея Шойгу назвали верховным главнокомандующим.

На видео к Шойгу обращается адмирал и называет его «товарищ верховный главнокомандующий». Шойгу недовольно что-то говорит и уходит.

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Видео

в соответствии со статьей 87 Конституции России верховным главнокомандующим Вооруженными силами является президент Российской Федерации.

На данный момент неизвестно, намеренно ли Сергей Кужугетович исполнял роль президента на репетиции, или это была ошибка адмирала.

По даннымтелеграм-канала Mash, случившееся не удивило пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Это нормально», — сказал он.


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