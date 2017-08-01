Дочь экс-президента Узбекистана Каримова посадили в СИЗО

Старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщил главный редактор интернет-издания Фергана.ру Даниил Кислов.

«Как выяснилось только что, Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской. На 3 этаже, в корпусе для VIP персон», – написал Кислов в своей странице в Facebook.

На прошлой неделе стало известно, что 44-летняя Гульнара Каримова арестована по делу, связанному с мошенничеством и получением «откатов».

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что Каримова была отравлена и скончалась 5 ноября 2016 года. Позже ее сын опроверг эти слухи.