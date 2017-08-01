Дочь экс-президента Узбекистана Каримова посадили в СИЗО

 

Фото: AP/Scanpix

Старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова в настоящее время находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) республики. Об этом сообщил главный редактор интернет-издания Фергана.ру Даниил Кислов.

«Как выяснилось только что, Гульнара Каримова находится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) на улице Гвардейской. На 3 этаже, в корпусе для VIP персон», – написал Кислов в своей странице в Facebook.

На прошлой неделе стало известно, что 44-летняя Гульнара Каримова арестована по делу, связанному с мошенничеством и получением «откатов».

Реклама

Ранее СМИ сообщали, что Каримова была отравлена и скончалась 5 ноября 2016 года. Позже ее сын опроверг эти слухи.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Baloži, 54600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR

reklama.vesti.lv

Смертельный рак отступает перед простым овощем Wo&Men

Смертельный рак отступает перед простым овощем

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног Wo&Men

Позабавили! Утяшева и Воля померялись стройностью и красотой ног

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере Wo&Men

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде Showbiz

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике Showbiz

ФОТО: 46-летняя Зелтиня показала идеальную фигуру в купальнике

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATĪVO VADĪTĀJU
ADMINISTRATION MANAGER
ADMINISTRATION MANAGER
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
EKSPORTA MENEDŽERIS/ -E
http://alkoutlet.lv

Темы

 