Суд в Испании решил выдать США россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве

Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать США российского программиста Станислава Лисова, который подозревается в участии в разработке вируса NeverQuest.

Суд обосновал свое решение тем, что большинство пострадавших от вируса находятся именно в США.

Адвокаты обжалуют это решение, передает РИА Новости.

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Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне, куда приехал с семьей на отдых. Он был задержан по запросу американских властей, которые подозревают его в причастности к созданию «банковского трояна» NeverQuest. С помощью вредоносной программы, атаковавшей банки, были похищены 855 тысяч долларов.

Весной 2017 года в Барселоне по запросу США был задержан еще один российский программист, Петр Левашов. В Америке его подозревают в создании ботнета Kelihos, кибермошенничестве и незаконном перехвате электронных сообщений.