Суд в Испании решил выдать США россиянина, подозреваемого в кибермошенничестве

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать США российского программиста Станислава Лисова, который подозревается в участии в разработке вируса NeverQuest.

Суд обосновал свое решение тем, что большинство пострадавших от вируса находятся именно в США.

Адвокаты обжалуют это решение, передает РИА Новости.

Реклама

Станислав Лисов был задержан в январе 2017 года в Барселоне, куда приехал с семьей на отдых. Он был задержан по запросу американских властей, которые подозревают его в причастности к созданию «банковского трояна» NeverQuest. С помощью вредоносной программы, атаковавшей банки, были похищены 855 тысяч долларов.

Весной 2017 года в Барселоне по запросу США был задержан еще один российский программист, Петр Левашов. В Америке его подозревают в создании ботнета Kelihos, кибермошенничестве и незаконном перехвате электронных сообщений.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Ādaži, 950000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 143000 EUR

reklama.vesti.lv

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе Hi-Tech

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

Смертельный рак отступает перед простым овощем Wo&Men

Смертельный рак отступает перед простым овощем

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары» Showbiz

СМИ: Алле Пугачевой стало плохо за кулисами «Жары»

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса Wo&Men

Сеть рассмешил хомяк, ставший жертвой фитнеса

Поражает воображение: фотограф заснял сказочный лес светлячков Hi-Tech

Поражает воображение: фотограф заснял сказочный лес светлячков

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS
SALES ENGINEER
SALES ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 