СМИ: в Чечне гомосексуалистов обвиняют в поддержке «Исламского государства»

Власти Чечни объявили несколько представителей ЛГБТ-сообщества в розыск по подозрению в экстремизме и поддержке террористов «Исламского государства»*. При этом, по словам правозащитников, эти обвинения являются лишь поводом, чтобы не допустить бегство гомосексуалистов, которые якобы подвергаются преследованию в республике, за границу.

«Буквально на днях как террористку в розыск объявили молодую девушку. Она сбежала из дома, потому что у нее были проблемы с родными. Ни в какую Сирию девушка не собиралась, она вообще далека от религии. Камеры наблюдения засняли ее в одном из аэропортов России, когда она туда прилетела. Но нет никаких доказательств, что она уехала за границу, тем более в Сирию», - рассказал порталу «Кавказ.Реалии» сотрудник одной из правозащитных организаций, занимающейся эвакуацией гомосексуалов.

Источник издания в другой правозащитной организации также подтвердил журналистам и добавил, что

чеченские силовики приходят домой к родным геев и требуют, чтобы те написали заявления, что их дети уехали в Сирию.

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«Политика чеченских правоохранительных органов такова, что им легче сразу заявить, что человека завербовали, и он уехал в Сирию. Скорее всего, это рассчитано на то, чтобы люди, не желающие жить в тех условиях, никуда не уезжали. Потому что, как правило, одним сообщением об уходе в Сирию дело не заканчивается. Проблемы начинаются у всей его семьи, их начинают дергать кадыровцы», - пояснил собеседник.

Еще на прошлой неделе «Русская служба BBC» сообщила о том, что родственников пропавших без вести в результате массовой расправы в Чечне, которая, по версии «Новой газеты», произошла в ночь на 26 января в Грозном, заставляли подписывать заявления о том, что их пропавшие без вести родные якобы уехали в Сирию или сами ушли из дома.

Некоторые семьи, которые не знают о местонахождении своих мужей и детей, утверждают, что правоохранительные органы требовали предоставить им российский и заграничный паспорта пропавших. «Думаю, что они хотят просто отобрать документы, чтобы не было доказательств, что он в Сирию не уехал», - предположил один из собеседников.

Широкое обсуждение проблемы преследования геев в Чечне началось после публикации «Новой газетой» в начале апреля материалов, в которых рассказывалось о многочисленных задержаниях и возможных «убийствах чести» чеченцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В связи с этими публикациями уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правоохранительные органы с просьбой о проверке данной информации. В конце июня омбудсмен в очередной раз заявила, что не получила ни одного обращения по поводу нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

В начале июля «Новая газета» опубликовала очередной резонансный материал о притеснениях людей нетрадиционной ориентации в Чечне. По данным издания,

местные правоохранители расстреляли геев, задержанных во время рейдов в январе в разных частях республики.

Информацию о казни подтвердили анонимные источники «Дождя», близкие к руководству Чечни. Собеседник телеканала заявил, что все убитые были причастны к нападению на родовое село Рамзана Кадырова Центорой в августе 2010 года. Их похоронили в могилах без опознавательных знаков. Руководство Чечни объяснило сообщение о массовой казни «всплеском нездоровой фантазии» журналистов.

В середине прошлого месяца в интервью американскому каналу HBO глава Чечни обвинил правозащитников в попытках заработать на распространении недостоверной информации о преследованиях геев в республике.

По словам Кадырова, получить деньги правозащитные организации пытаются от западных стран. «Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки, - указал глава Чечни. - И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги».

Еще до выхода в эфир интервью Кадырова телеканалу HBO появилось на YouTube, но позже было удалено. В российских СМИ успел распространиться ряд резонансных высказываний чеченского лидера по теме гомосексуалов. Так, Кадыров сначала сказал журналистам, что в Чечне геев нет. Затем он все-таки оговорился, добавив, что если они есть, то лучше бы их забрала Канада «подальше от нас». Тех, кто распространяет сообщения о пытках молодых людей в Чечне, Кадыров назвал «шайтанами продажными», которые «наговаривают» на республику.

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