В Москве суд арестовал имущество Вороненкова

Басманный суд Москвы арестовал два гаража и десятки дорогостоящих часов экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в марте в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката погибшего политика Андрея Гривцова.

«Мне прислали постановление Басманного суда Москвы об аресте двух гаражных блоков и десятков пар дорогостоящих часов по делу Вороненкова. Заседание прошло в мое отсутствие, поскольку меня о нем не известили. Решение я обжалую», – сказал адвокат.

В России Вороненкова обвиняют в причастности к рейдерскому захвату здания на улице Международной в Москве. В итоге здание рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано за 20 млн. В Следственном комитете считают, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

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Aizvērt В Киеве убили бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix AFP/Ap/Scanpix







Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева у отеля Премьер Палас. Его охранник тяжело ранил нападавшего, который вскоре скончался в больнице. Вскоре выснилось, что киллером был гражданин Украины Павел Паршов.

Президент Украины Петр Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России.

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