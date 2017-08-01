Польша: СССР и Германия сговорились, чтобы истребить поляков

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Советский Союз был в сговоре с нацистской Германией, целью которого было уничтожение поляков, заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич в ходе выступления по случаю 74-й годовщины Варшавского восстания, передает РИА Новости.

«История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины. Варшава тоже выглядела бы по-другому», - заявил Мачеревич.

Он расскаазал, что в 1944 году варшавяне и поляки объединились, чтобы выступить против «немецкого и советского варварства».

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«Они должны были отбить одновременно двух врагов, которые сговорились против существования польского народа», - говорит Мачеревич.

Министр отметил, что эта часть истории началась с заключения пакта Молотова-Риббентропа, а следующим ее этапом была «красная зараза и советские войска, ждущие, пока Варшава будет истреблена немецкими палачами, пока не будет совершена Вольская резня».

По данным польских историков, во время Варшавского восстания в столичном районе Воля были убиты от 30 до 75 тысяч человек.

28 июля Институт национальной памяти Польши обвинил Россию в фальсификации истории Второй мировой войны.

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