Тиллерсон предупредил о возможности дальнейшего ухудшения отношений России и США

Рекс Тиллерсон
 

Рекс Тиллерсон. Фото: AP/Scanpix

Отношения США и России остаются напряженными и могут в будущем ухудшиться еще больше. Об этом во вторник, 1 августа, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters

«Они (отношения — прим. «Ленты.ру») могут еще ухудшиться, — сказал госсекретарь. — Вопрос в том, можем ли мы добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать общие интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт».

При этом глава дипломатии США пообещал, что американская администрация примет меры для того, чтобы новый пакет санкций в отношении России, выработанный Конгрессом США, не подорвал попытки восстановления связей Москвы и Вашингтона, передает ТАСС.

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Тиллерсон также заявил, что планирует обсудить положение со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в эти выходные в столице Филиппин Маниле, где состоится ряд встреч по линии АСЕАН.

13 июня Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате, что

у Вашингтона «большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться.

Наша цель — стабилизировать диалог».

29 июля Тиллерсон заявил, что ограничительные меры против Москвы означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В Совете Федерации высказывание главы Госдепа назвали «иезуитской логикой».

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