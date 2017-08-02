Украина подаст иск против России из-за строительства Крымского моста

Строительство моста в Крым через Керченский пролив ведет к убыткам для украинской экономики, в связи с чем Киев подготовит иск в международный суд. Об этом заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк на встрече с представителями профсоюзов морских и речных портов, сообщается на сайте ведомства.

Чиновник заявил, что ограничение судоходства по Керченскому каналу привело к убыткам Мариупольского и Бердянского торговых портов, в настоящее время подсчитываются недополученные средства.

«Эту проблему мы решаем совместно с МИД и Советом национальной безопасности и обороны. Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России отделяет проблему перекрытия Керченского канала и введение ограничений по судовому ходу», — отметил Лавренюк.

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10 июля строители Крымского моста приступили к укладке асфальта. В конце июня сообщалось, что работы по возведению моста через Керченский пролив выполнены более чем на 50 процентов, а основные составляющие автодорожной части моста готовы на 70 процентов. Ранее в том же месяце была завершена сборка железнодорожного пролета моста.

Крымский мост соединит Крым и Краснодарский край. Общая длина сооружения составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Автомобильное движение по нему планируется открыть в 2018-м, а железнодорожное — в 2019 году.

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