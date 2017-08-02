Савченко рассказала об опыте работы в службе секса по телефону

 

Фото: AP/Scanpix

Народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко работала в службе секса по телефону. Об этом она рассказала в интервью изданию «Главком».

Еще по этой теме

«Да, работала», — подтвердила она. — «Это стало возможным из-за адекватного отношения ко всему. Такую работу может выдержать не каждый». Депутат пояснила, что занималась этим в 21 год за «шикарную» зарплату в 100 долларов.

Савченко рассказала, что она увидела объявление в газете, где основными требованиями были приятный голос и умение разговаривать на любые темы. Придя на собеседование, ей предложили прочитать на микрофон любовную сцену из бульварного романа, и Савченко успешно справилась с заданием, сказав самой себе, что «она актриса и сможет сделать это».

Реклама

25 июля Савченко в телеэфире телеканала NewsOne за 20 секунд охарактеризовала политическую ситуацию на Украине с помощью десятка матерных выражений. При этом из приличных слов из ее уст прозвучали только «просто», «сколько», «люди», «можно» и «политика».

В марте 2016 года она была приговорена в России к 22 годам лишения свободы по обвинению в причастности к убийству под Луганском российских журналистов. Через два месяца ее помиловали и она вернулась на родину.

Еще по этой теме
Савченко удивила новым имиджем

Савченко удивила новым имиджем

Савченко появилась в Берлине на каблуках и в коротком платье

Савченко появилась в Берлине на каблуках и в коротком платье

В Николаеве радикалы забросали Надежду Савченко яйцами

В Николаеве радикалы забросали Надежду Савченко яйцами


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Jelgava, 33700 EUR
Дом
Дом, Rīga, 180000 EUR

reklama.vesti.lv

Смертельный рак отступает перед простым овощем Wo&Men

Смертельный рак отступает перед простым овощем

Названы самые продаваемые авто в Европе Hi-Tech

Названы самые продаваемые авто в Европе

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере Wo&Men

Впечатляет! Как выглядит одежда, напечатанная на 3D-принтере

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде Showbiz

ФОТО: 56-летний Джигурда позирует на пляже в провокационном виде

Facebook отключил ботов, разработавших собственный язык Hi-Tech

Facebook отключил ботов, разработавших собственный язык

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Vecumnieku pag.
35 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪBAS ASISTENTS/-E
VADĪBAS ASISTENTS/-E
SALES REPRESENTATIVE
SALES REPRESENTATIVE
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
IS DROŠĪBAS SPECIĀLISTS/-E
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 