В Ниагарском водопаде почернела вода

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Почерневший Ниагарский водопад напугал туристов. Вода на популярном природном объекте окрасилась в черный цвет и стала источать зловонный запах.

В Государственном департаменте по охране окружающей среды заявили, что изменение цвета реки Ниагара, которая переходит в комплекс водопадов, связана с неполадками в системе очистки сточных вод у соседнего завода. В воду попали твердые частицы и углеродный остаток с фильтрующих резервуаров.

Представители предприятия пообещали устранить последствия загрязнения в ближайшее время.

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