Кристофер Рэй утвержден новым директором ФБР

 

Фото: AP/Scanpix

Сенат утвердил бывшего заместителя генерального прокурора США Кристофера Рэя на пост нового директора Федерального бюро расследований, который стал вакантен после того, как 9 мая 2017 года президент Дональд Трамп уволил Джеймса Коми.

Как сообщает Politico, за назначение Рэя директором ФБР проголосовали 92 сенатора, против - пятеро, еще трое отсутствовали. В ближайшее время будет объявлено, когда новый глава ведомства будет приведен к присяге.

Трамп предложил кандидатуру Рэя 7 июня. Президент назвал его «безукоризненно квалифицированным» специалистом и заострил внимание на том, что тот координировал действия Минюста «в войне с терроризмом» после терактов 11 сентября 2001 года.

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Ранее СМИ писали, что с назначением Рэя могут возникнуть проблемы. В прошлом на протяжении нескольких лет он проработал в частной юридической компании King & Spalding, которую обвиняли в представлении интересов «Газпрома» и «Роснефти».

В настоящее время в США ведется расследование о возможном вмешательстве России в выборы американского президента осенью 2016 года. В связи с этим любые упоминания о контактах с РФ могут осложнить деятельность высокопоставленного американского политика.

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