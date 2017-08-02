Неизвестный открыл огонь на территории консульства Китая в США

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Мужчина открыл огонь в консульстве Китая в Лос-Анджелесе утром во вторник, 1 августа. Затем злоумышленник застрелил себя в своей же машине, находившейся поблизости. Больше во время инцидента никто не пострадал, сообщили в полиции.

Стрельба раздалась около 6 утра по местному времени (примерно 16:00 латв.), то есть до открытия консульства, рассказал Reuters офицер полицейского департамента Лос-Анджелеса Майкл Лопес. «Несколько выстрелов пришлось по китайскому консульству», - уточнил сотрудник полиции.

По словам Лопеса, мужчина был найден в своей машине мертвым. Он застрелился, уточнил полицейский.

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Консульство Китая в коротком заявлении сообщило, что крайне обеспокоено инцидентом со стрельбой, и попросило Соединенные Штаты принять все необходимые меры для защиты безопасности здания и работающих в нем дипломатов. Китайцы также попросили выяснить суть произошедшего.

Другие подробности инцидента не приводятся. По словам Лопеса, полиция как правило не раскрывает информацию о суицидах. Личность нападавшего пока не установлена. Вместе с тем, как сообщает AP со ссылкой на Лопеса, стрелявший был гражданином Китая.

Государственное информационное агентство Китая Xinhua сообщило, что нападавший был примерно 60 лет, азиатской внешности, как рассказали представители консульства со ссылкой на полицию. Отмечается, что мужчина выстрелил по меньшей мере 17 раз, повредив окна и фасад здания.

В 2011 году выходец из Китая, получивший гражданство США, открыл огонь из пистолета в том же здании. Затем мужчина был арестован. В этом инциденте никто не пострадал.


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