Пентагон приостановил прием на службу иностранцев

Пентагон
 

Пентагон. Фото: AP/Scanpix

Министерство обороны США приостановило прием на службу уроженцев других стран в связи с «потенциальными рисками для безопасности».

По информации телеканала Fox News, речь идет о так называемой программе MAVNI, которая давала возможность иммигрантам и не иммигрантам, обладающим нужными специальностями, поступить на службу в Вооруженные силы США в обмен на ускоренное предоставление американского гражданства.

Программа начала действовать при президенте Бараке Обаме в 2009 году. За эти годы на службу были приняты более 10 тысяч человек.

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«Министерство обороны изучают программу MAVNI в связи с потенциальными рисками для безопасности, связанными с ней», – заявил представитель Пентагона Пол Хаверстик.

Чиновники Пенганона отметили, что программа до сих пор действует, однако признали, что новые обращения временно не принимаются.

СМИ: В США подготовили план поставок оружия Киеву

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис, что шокирован низкой боеготовностью американской армии.


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