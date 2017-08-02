Китай пригрозил Индии войной, если индийские войска не покинут спорное плато в Гималаях Доклам. Об этом заявил глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо, передает РИА Новости.

Чжоу Бо и генерал-майор индийской армии в отставке Ашок Мехта принимали участие в дебатах на телеканале CGTN, во время которых индийский генерал заявил, что китайские СМИ пишут агрессивные статьи об Индии, втягивая в конфликт.

«Вы на территории Китая, и, если вы не хотите войны, вы должны уйти с нашей территории»,

- заявил китайский военный, отметив, что Бутан за 24 раунда переговоров ни разу не ставил под вопрос то, что это китайская территория.

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Напомним, что напряженность между Китаем и Индией вокруг ситуации на плато Доклам, горного участка на схождении границ Китая, Индии и Бутана, сохраняется с начала июня.

Китай начал прокладывать автомобильную дорогу через плато, вызвав протест Бутана. Через несколько дней военнослужащие Индии, с которой у Бутана дружественные отношения, пересекли государственную границу и после короткой стычки вытеснили из района Доклам китайских военных.

МИД КНР позже сообщил, что участок, где велось строительство дороги, вновь находится под контролем китайских военных.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по случаю 90-й годовщины Народно-освободительной армии Китая, заявил, что Пекин остается сторонником мира, но никому не позволит отнять у себя и малого участка территории.

Ранее Китай открыл свою первую зарубежную военную базу в восточноафриканском государстве Джибути.

На прошедших выходных в Китае прошел крупнейший военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая. На параде показали новейший китайский истребитель J-20 и ракеты, способные нести ядерные боеголовки.

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