Reuters: Минобороны РФ скрывает большую часть своих потерь в Сирии

Журналисты вновь обнаружили расхождение между официальными потерями России в ходе операции воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило десять человек. В действительности в Сирии могли погибнуть не менее 40 граждан РФ, сообщает Reuters со ссылкой на рассказы их родственников, друзей, а также данные местных властей.

Большинство установленных смертей агентству удалось подтвердить более, чем от одного источника. В девяти случаях сообщение о смерти, распространенное в местных СМИ или социальных сетях, удалось подкрепить данными из другого источника.

Кроме того, у Reuters есть доказательства, что из 40 погибших в ходе операции в Сирии был 21 наемник. Военнослужащими были 17 из них. Статус остальных агентству выяснить не удалось.

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Как отмечает агентство, установленное число жертв превышает их количество за предыдущие 15 месяцев операции России в Сирии. За это время, как сообщал ранее Reuters, в арабской республике погибли 36 российских военнослужащих и наемников. По мнению журналистов, это свидетельствует о значительном росте скорости потерь на поле боя, поскольку участие России в сирийском конфликте усиливается.

В Кремле и Минобороны РФ новые данные Reuters комментировать не стали.

Ранее Reuters уже неоднократно сообщал о расхождениях между официальными жертвами операции России в Сирии и фактическими. В апреле агентство отмечало, что с конца января 2017 года РФ понесла в САР вчетверо больше потерь, чем сообщалось официально. Согласно собранным Reuters доказательствам, с 29 января - то есть в период интенсивных боев за взятие Пальмиры - в Сирии погиб 21 россиянин. При этом официально Минобороны подтвердило в 2017 году данные всего о пяти жертвах.

Кроме того, по данным российских властей, за 15 месяцев операции ВКС РФ в арабской республике (с сентября 2015-го по декабрь 2016 года) погибли 23 военнослужащих. При этом Reuters насчитал 36 погибших, включая наемников.

Как отмечает агентство, расхождение официальной информации с реальными потерями можно частично объяснить тем, что Россия не признает открыто, что наемники частных военных компаний присутствуют в Сирии наряду с военнослужащими. Их нахождение в САР будет нарушением законодательного запрета на участие гражданского населения в военных действиях в качестве наемников (статья 359 УК РФ «Наемничество»).

Некоторые потери российские власти признают спустя несколько месяцев втихую, отмечает Reuters. Семьям погибших вручают посмертные награды, местные власти иногда называют в честь павших в Сирии военных школы, в которых они учились.