Четыре страны продлили санкции ЕС против России

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

«Эти страны обеспечат соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС», - сказала Могерини, отметив, что Евросоюз приветствует их позицию.

Черногория и Албания входят в число стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Норвегия и Украина не являются членами ЕС, однако регулярно присоединяются к его решениям в вопросе антироссийских ограничений.

Реклама

Совет ЕС 28 июня официально продлил на полгода экономические ограничения против России, поскольку Москва не выполнила минские соглашения.

Ранее вслед за Европейским союзом пять стран-партнеров ЕС продлили санкции против Крыма до 23 июня 2018 года.

Еще по этой теме