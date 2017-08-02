Корреспондента НТВ побили во время прямого включения с Дня ВДВ

 

Фото: скриншот

На корреспондента программы «Чрезвычайное происшествие» на канале НТВ напали во время прямого включения из Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. Никита Развозжаев рассказывал, как в парке отмечают День ВДВ.

Репортаж должен был быть позитивным: перед включением Развозжаева ведущая «Чрезвычайного происшествия» Валерия Гавриловская рассказала зрителям, что второе августа для десантников — «особенная дата, время, когда можно встретиться с боевыми товарищами, вспомнить службу в армии».

«Крылатые гвардейцы широко отмечают свой праздник», — сказала ведущая и передала слово корреспонденту. Тот отметил: «Никто кроме них так не отмечает свой праздник». После этого Развозжаева прервал мужчина, который подошел к камере и начал выкрикивать нецензурные слова (и упоминать Украину).

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Корреспондент НТВ попросил мужчину помолчать, после чего получил удар в лицо. Напавший также начал угрожать Развозжаеву, после чего трансляция прервалась.

Как сообщает НТВ со ссылкой на очевидцев, мужчина убежал, но вскоре был задержан. В полиции «Интерфаксу» подтвердили информацию о задержании нападавшего. Там отметили, что он не имеет отношения к ВДВ.

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