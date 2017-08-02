В Кремле признали, что в Сирии могут быть добровольцы из РФ

Достоверные данные о потерях российских военных в Сирии поступают только по линии Минобороны РФ. Если в этой стране и есть какие-то российские добровольцы, то они не имеют никакого отношения к оборонному ведомству.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Данные поступают по линии министерства обороны. Руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными», – сказал Песков журналистам, комментируя сообщения в СМИ о том, что количество россиян, действительно погибших в Сирии, намного превышает официальные данные Минобороны РФ.

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«Если есть какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, то это не по линии государства и к Минобороны не имеет никакого отношения», – добавил Песков.

Он констатировал, что в Кремле не видят оснований для перепроверки данных Минобороны о жертвах среди россиян в Сирии.

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