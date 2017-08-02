Посольство РФ в Сирии обстреляли из минометов

Сегодня комплекс зданий посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два – разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения.

По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб»,

– говорится в сообщении.

Реклама

Ведомство Сергея Лаврова «решительно осудило террористические атаки против российского дипломатического представительства».

«Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена», – резюмировали в МИД РФ.

Еще по этой теме